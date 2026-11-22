Uşak'ta katılımlar il danışma toplantısında açıklandı:

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partinin safları genişledi. Toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve çok sayıda partili ile vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, İl Başkanı Himmet Yaşar, Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı ile Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik hazır bulundu.

toplantı konuşmaları ve vurgu edilen temalar:

İsmail Güneş konuşmasında AK Parti'nin eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda hizmet ürettiğini belirtti. Güneş, partinin tarihî sürecine işaret ederek bugün aralarına katılanlara hoş geldiniz dedi ve bu birlikteliğin ülkeye hizmet etme iradesinin göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca Güneş, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı ortak durmanın önemine değindi.

Fahrettin Tuğrul ise konuşmasında mazlumların yanında olma ve güçlü Türkiye hedefinin altını çizdi. Tuğrul, Gazze'deki mazlumiyetin ve Afrika'daki açlığın sona erdirilmesi ile yeniden büyük Türkiye inşa etme hedefi doğrultusunda kararlılıkla yol alınacağını belirtti.

yeni katılımlar ve sonuç:

Toplantıda siyasi geçmişleri farklı isimlerin AK Parti'ye katılımları açıklandı. Aralarına katılanlar arasında Uşak Belediye Meclis üyesi Ahmet Ceylan (İYİ Parti'den), Uşak Belediye Meclis üyesi Tolga Pirinçci (CHP'den), bağımsız meclis üyesi Mustafa Gürel ve Sivaslı Belediye Meclis üyesi Ercüment Dikmen (CHP'den) yer aldı. Ayrıca eski Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada da AK Parti'ye katıldı.

Himmet Yaşar katılımları değerlendirirken geçmişin farklılıklarından ziyade geleceğe dönük ortak hedeflerin ve millete hizmet etme iradesinin ön plana çıktığını söyledi. Yaşar, partinin kapısının millete hizmet etmek isteyen herkese açık olduğunu, bugün aralarına katılanların yeni yol arkadaşları ve ailenin ayrılmaz bir parçası olduklarını vurguladı.

Toplantı, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Yapılan katılımlar partide birlik mesajı olarak değerlendirildi ve safların sıklaştırılacağı, gönüllerin birleştirileceği ifade edildi.

AK PARTİ UŞAK İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI’NDA 4 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İLE ULUBEY ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ RIZA ADA AK PARTİ’YE KATILDI.