Bartın'da modern sağlık kampüsü hasta kabulüne başladı

tören ve katılımcılar:

Bartın Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının açılışı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Hastane, Haziran ayında hasta kabulüne başladı ve açılış törenine Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile il protokolü katıldı.

hastanenin kapasitesi ve sunduğu hizmetler:

Yeni hizmet binası; 450 yataklı kapasitesi, 14 ameliyathanesi, 105 yoğun bakım yatağı, 114 polikliniği ve 25 diyaliz yatağı ile bölge sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak şekilde planlandı. Tesisin donanımı ve yoğun bakım kapasitesi, acil ve planlı sağlık hizmetlerinin aynı çatı altında yürütülmesine olanak tanıyor.

aile hekimliği uygulamaları ve reçete düzenlemeleri:

Törende konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin rolüne dikkat çekerek mevcut uygulamaların genişletileceğini açıkladı. Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin yaşlı, şeker, tansiyon ve kalp hastalarını bizzat arayarak kontrollerini takip ettiğini vurguladı ve aile hekimlerinin hastanelerle elektronik ortamda anlık bilgi paylaşabildiğine işaret etti.

Bakanın verdiği bilgiye göre, aile hekimleri üzerinden pek çok süreç kolaylaştırıldı; örneğin bin 859 ilacın reçetelenmesinden, uzman hekimlerin başlattığı ilaçların devamına, evde sağlık raporlarından mevcut ilaç raporlarının yenilenmesine kadar çeşitli uygulamalar yürütülüyor. Memişoğlu, "Şimdi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni bir adımı daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte atacağız" dedi.

Buna göre, ilaç raporu olan hastalar; raporlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra, rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırma ihtiyacı duymadan ilaçlarını doğrudan alabilecek. Bakan, uygulamanın hayata geçirilmesi için her iki bakanlığın ekiplerinin özveriyle çalıştığını belirtti.

beklentiler ve yerel etkiler:

Bartın Devlet Hastanesi'nin tam kapasiteyle hizmete girmesiyle birlikte il ve çevresinde sağlık hizmetlerine erişimde hızlanma, yatak ve yoğun bakım ihtiyacının karşılanması bekleniyor. Yeni düzenlemeler ve aile hekimliği üzerinden sağlanacak kolaylıklar, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşların rutin takip ve ilaç temin süreçlerini sadeleştirmeyi hedefliyor.

BARTIN DEVLET HASTANESİ AÇILIŞI SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ