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Bartın'da motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yola devrildi

Bartın'da Hendekyanı mevkiinde motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yere düşerek sürüklendi; vatandaşlar yardım etti, sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bartın'da motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yola devrildi

Bartın'da motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yola devrildi

Bartın şehir merkezi Hendekyanı mevkiinde seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsü, aniden dengesini kaybederek motosikletiyle yola devrildi. Sürücü bir süre sürüklenirken olay çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Olayı görenler hızla yanına koşarak yardım etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşların müdahalesi kazazedeye olay yerinde yardımcı oldu.

görüntüler güvenlik kamerasında:

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtları, sürücünün dengesini kaybedip motosikletten düştüğü ve ardından bir süre sürüklendiğini gösteriyor.

Olayla ilgili yetkililere bilgi verildi ve görüntüler kaydedildi.

BARTIN ŞEHİR MERKEZİNDE SEYİR HALİNDE BULUNAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAKİMETİNİ KAYBDEREK...

BARTIN ŞEHİR MERKEZİNDE SEYİR HALİNDE BULUNAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAKİMETİNİ KAYBDEREK, MOTOSİKLETTEN YERE DÜŞTÜ. O ANLAR BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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