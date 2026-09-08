Bartın'da palamut bereketi: tanesi 60 TL'ye kadar geriledi

Bartın'ta palamut tezgahlarda hızla ucuzladı

Av sezonunun 1 Eylül'de açılmasının ardından tezgahları tanesi 200 TL ile dolduran palamut, Bartın'da son günlerde yaşanan bereketle fiyatını hızla düşürdü. Yaklaşık bir hafta boyunca birçok yerde tanesi 125 TL olarak satılan balık, rekabet ve artan av miktarının etkisiyle daha da ucuzladı.

Pazar yerinde yoğun ilgi:

Kemerköprü Mahallesi Davut Fırıncıoğlu Caddesi Kapalı Pazar yerindeki bir balıkçı tezgahında palamutun adedi 60 TL olarak satışa sunuldu. Yol üstünden geçenlerin fiyatı duyunca durduğu tezgah, kampanyayı öğrenenlerin akınına uğradı. Vatandaşlar poşet poşet palamut alırken, fiyatın çok uygun olduğunu ve düşen fiyatlarla balığa doyacaklarını belirtti.

Balıkçıların kampanyası devam edecek:

Kentte birçok balık tezgahında palamutun fiyatı 100 TL seviyelerine inerken, bazı satıcılar rekabet nedeniyle adedi 60 TL olarak satışa başladı. İlgiye memnuniyetle yaklaşan balıkçılar, ellerindeki palamut bitene kadar kampanyaya devam edeceklerini kaydetti.

AV SEZONUN BAŞLAMASIYLA TEZGAHLARI TANESİ 200 TL İLE DOLDURAN PALAMUTUN TANESİ, BARTIN'DA 60 TL'YE DÜŞTÜ.