Öğrenci servislerinde ortak sorumluluk çağrısı: güvenli eğitim için birlikte hareket edin

düşünce rotası derneği'nden çağrı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci servislerinde güvenliğin en üst düzeyde tutulması için tüm paydaşlara ortak sorumluluk çağrısı yaptı. Köse, çocukların okula huzur ve güven içinde ulaşmasının toplumsal bir öncelik olduğunu vurguladı.

denetim ve teknik donanım:

Köse, servis araçlarının teknik donanımı ve periyodik kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Sürücü ve rehber personelin yeterliliğinin, güvenlik prosedürlerinin uygulanmasının ve araç içi ekipmanların düzenli denetimlerinin önemine işaret etti. Bu unsurların birlikte değerlendirilmesinin kazaların önlenmesinde belirleyici olduğunu belirtti.

veliler, kurumlar ve beklentiler:

Dernek başkanı, velilerin ve ilgili kurumların koordinasyonunun altını çizerek, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken, servis araçlarımızın teknik donanımlarından sürücü ve rehber personelimizin yeterliliğine kadar her detayda iş birliği içinde olmalıyız. Velilerimizin çocuklarını güvenle uğurlayabilmesi için ilgili tüm kurumların ve işletmelerin hassasiyetle çalışacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Köse, açıklamasını yeni dönemin tüm öğrenci, öğretmen ve velilere başarı ve güven getirmesini dileyerek sonlandırdı ve kazasız ve huzurlu bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERİN "SIFIR HATA" PRENSİBİYLE EKSİKSİZ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, YETKİLİLERE VE FİRMALARA ÇAĞRIDA BULUNDU.