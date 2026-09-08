Söke'de Recep Yazıcıoğlu için dualar ve anılar

Söke'de anma programıyla yad edildi

Türkiye'nin kamuoyunda 'Süper Vali' olarak tanıdığı merhum Recep Yazıcıoğlu, vefatının 23. yılında memleketi Söke'de düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Anma törenlerine merhumun oğlu, Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, aile üyeleri, dostları, hemşerileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami programı ve lokma hayrı:

Anma etkinliğinin ilk adresi İlyas Ağa Camii (Koca Camii) oldu. Öğle namazı öncesinde merhumun ruhu için lokma hayrı verildi ve camide toplananlar birlikte dua etti. Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, burada vatandaşlarla bir araya gelerek taziyeleri kabul etti ve hayır dualarına katıldı.

Cami programının ardından M. Kemal Yazıcıoğlu basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Söke'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Babasını Tokat sokaklarında sık sık anladığını söyleyen Yazıcıoğlu, Aydın ve Söke'de görülen hatıraların taze kaldığını belirterek anma programına katılanlara teşekkür etti.

Mezarlık ziyareti ve anma törenleri:

Cami töreninin ardından katılımcılar Söke Asri Mezarlığı'na geçerek merhum valinin kabri başında Mevlid-i Şerif okutulmasını ve Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi. Mezarlıkta yapılan dualar ve okunan mevlitle katılımcılar Recep Yazıcıoğlu'nu rahmet ve saygıyla andı.

Programda ayrıca Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke Kaymakam Vekili ve Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu gibi birçok yerel yetkili ve siyasi temsilci hazır bulundu. AK Parti ve MHP il ve ilçe yönetimleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Recep Yazıcıoğlu, görev yaptığı kentlerde halkla kurduğu güçlü iletişim, vatandaş odaklı yönetim anlayışı ve uyguladığı sıra dışı projelerle hatırlanıyor. 2003 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yazıcıoğlu, özellikle Aydın, Erzincan, Tokat ve Denizli gibi illerde bıraktığı izlerle anılmaya devam ediyor.

Anma programı, hem resmi törenler hem de halkın katılımıyla geçen etkinlikler zinciri şeklinde tamamlanırken, katılımcılar merhumun hizmetlerine ve insan ilişkilerine vurgu yaparak anılarını taze tuttuklarını vurguladı. Organizasyona katılanlar, anma vesilesiyle Yazıcıoğlu'nun hatırasını yaşatmaya yönelik duygularını paylaştı ve aileye başsağlığı dileklerini iletti.

TÜRKİYE'NİN UNUTULMAZ VALİLERİNDEN, KAMUOYUNDA "SÜPER VALİ" OLARAK TANINAN MERHUM RECEP YAZICIOĞLU, VEFATININ 23. YIL DÖNÜMÜNDE MEMLEKETİ SÖKE'DE DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI.