Okul bahçesinde çökme: inşaat kazısı güvenlik endişesi yarattı

Bursa'da bir okulun hemen yanında yürütülen kazı çalışması, bahçenin bir bölümünün çökmesine neden oldu. Olay, çevrede güvenlik kaygıları oluştururken, erken saatlerde yaşanması muhtemel bir faciayı önledi.

Olayın yerinde ve zamanında:

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mütareke İlkokulunün bitişiğindeki arsa üzerinde sürdürülen inşaat çalışmaları sırasında kazı yapıldı.

Ortaya çıkan hasar ve riskler:

Kazının ardından okul bahçesinin kenarında toprak kayması ve çökme görüldü. Çöken bölümün okul bahçesine ait olduğu tespit edilirken, zemin sınırında kopmalar oluştu ve bazı altyapı hatları açığa çıktı. Bahçe bir bölümünde zeminin kazı alanına doğru gerilediği belirlendi.

İnşaat alanındaki kazının okul bahçesine oldukça yakın olması, çevredeki güvenlik endişesini artırdı. Olayın sabah saatlerinde ve okullar henüz açılmadan gerçekleşmiş olması, olası bir yaralanma ya da daha büyük bir hasarın önüne geçti.

Yaşanan çökme, hem öğrencilerin kullanacağı alanın hem de çevredeki altyapının güvenliği açısından risk oluşturuyor. Olayın ardından yetkililerin ve inşaat sorumlularının durumu değerlendirmesi gerektiği değerlendiriliyor.

BURSA’DA MÜTAREKE İLKOKULU’NUN HEMEN YANINDA SÜRDÜRÜLEN İNŞAAT ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAPILAN KAZI, OKUL BAHÇESİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN ÇÖKMESİNE NEDEN OLDU.