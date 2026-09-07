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Bartın'da salep orkidesi için doku kültürü odaklı sürdürülebilir üretim projesi tamamlandı

Bartın Üniversitesi ve BAKKA destekli proje, nesli tehlike altındaki salep orkidesini korumak için doku kültürüyle fide üretimi ve üretici eğitim sağladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bartın'da salep orkidesi için doku kültürü odaklı sürdürülebilir üretim projesi tamamlandı

Bartın'da proje kapanış toplantısı yapıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle yürütülen "Sürdürülebilir Salep Üretimi" projesinin kapanış toplantısı, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje sürecinde yürütülen çalışmalar, verilen eğitimler, salep orkidesinin korunmasına yönelik uygulamalar ve elde edilen sonuçlar değerlendirildi.

Toplantıya; Bartın Vali Yardımcısı Mehmet Anıl Çolak, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kuş, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız katıldı.

Proje kapsamı ve uygulamalar:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BAKKA tarafından desteklenen proje, BARÜ Bartın Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş tarafından yürütüldü. Amaç, Bartın'da doğal olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan salep orkidesinin korunması, sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve yerel üretim kültürünün gelecek nesillere aktarılması olarak belirlendi.

Proje süresince saha çalışmaları, üretici bilgilendirme toplantıları ve uygulamalı eğitimler düzenlendi. En önemli uygulamalardan biri olan doku kültürü laboratuvarında, doğal ortamdan temin edilen salep orkidesi tohumlarından fide üretimine yönelik deneysel çalışmalar yapıldı. Bu yaklaşım hem doğal populasyonların korunmasına katkı sağladı hem de üreticilere alternatif üretim teknikleri sundu.

Elde edilen çıktılar ve gelecek hedefleri:

Kapanış toplantısında proje çıktılarının üreticilere aktarılmasının önemi vurgulandı. Elde edilen materyaller ve eğitim içerikleri, yerel üretimin sürdürülebilirliğini destekleyecek biçimde derlendi. Toplantıda, doku kültürü yoluyla üretilen fidelerin izlenmesi ve yaygınlaştırılması için pilot uygulamalar ve izleme planları tartışıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya kapanış değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bartın Üniversitesi olarak sahip olduğumuz bilimsel bilgi ve araştırma altyapısının bölgemizin doğal ve tarımsal değerlerinin korunmasına yönelik kullanılmasını önemli buluyoruz. Bartın’ın önemli doğal değerlerinden biri olan salep orkidesinin korunması, sürdürülebilir üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve elde edilen bilgi birikiminin üreticilerimize aktarılması önem taşıyor. Proje kapsamında ortaya konulan çalışmaların bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir üretime katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş’e ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Kapanışla birlikte proje çıktılarının yerel paydaşlarla paylaşılması, doku kültürü üretim kapasitesinin artırılması ve salep orkidesinin doğal popülasyonlarının izlenmesine devam edilmesi planlanıyor. Proje, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve tarımsal alternatiflerin geliştirilmesi açısından bir temel oluşturdu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNİN (BARÜ) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ...

BARTIN ÜNİVERSİTESİNİN (BARÜ) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ "SÜRDÜRÜLEBİLİR SALEP ÜRETİMİ" PROJESİNİN KAPANIŞ TOPLANTISINDA ELDE EDİLEN ÇIKTILAR VE GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER DEĞERLENDİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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