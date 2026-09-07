Tarım ve gıda buluşması: Elazığ fuarı üreticiyi sahaya çağırıyor

Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 16 Eylül Çarşamba günü kapılarını açıyor. Etkinlik, kentin ekonomik ve kültürel dokusunu destekleyecek nitelikte planlanırken tarımsal üretimden hayvancılığa, gıdadan modern tarım makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.

Fuar, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve bölge üreticileri, çiftçiler, sektör temsilcileri ile girişimciler için yeni bağlantılar ve iş fırsatları sunması hedefleniyor. Organizasyonun, çevre illerden de ziyaretçi çekerek bölgenin en kapsamlı tarım etkinliklerinden biri olacağı belirtiliyor.

fuarda neler olacak:

Katılımcılar sergilenecek ürünler arasında tarımsal girdiler, hayvancılık ekipmanları, yöresel gıda ürünleri ve son teknoloji tarım makinelerini bulabilecek. Etkinlikte 90 firma ve 170 marka üreticilerle doğrudan buluşturulacak; firmaların sunumları, ürün demo’ları ve sektörel tanıtımlar ziyaretçilere açık olacak.

Fuar, hem üretimi doğrudan etkileyen yeniliklerin tanıtımına hem de küçük üreticilerin pazar erişiminin iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Sektör temsilcileri açısından yeni tedarik ilişkileri kurma ve iş birlikleri başlatma açısından önemli fırsatlar sunacak.

ziyaretçi bilgileri:

Fuar, 16 Eylül Çarşamba günü başlayıp 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Ziyaret saatleri her gün 10.00-21.00 olarak belirlendi ve etkinlik Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Modern tarım teknolojilerinden hayvancılık ekipmanlarına, yöresel ürünlerden gıda sektöründeki yeniliklere kadar birçok ürün ve hizmetin yer alacağı Elazığ Belediyesi 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na tüm vatandaşlarımız davetlidir" ifadelerine yer verildi.

Organizatörler, fuarın bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlamasının yanı sıra bilgi paylaşımı ve teknoloji transferi açısından da önemli bir platform olacağını vurguluyor. Ziyaretçilere hem ticari hem de eğitimsel içerikler sunulması planlanıyor.

Katılım ve ziyaretçilere ilişkin ayrıntılar fuar süresince duyurulacak; üreticiler ve sektör temsilcileri için kurumsal iletişim kanalları üzerinden kayıt ve randevu imkanları sağlanacağı bildirildi.

ELAZIĞ'DA BU YIL 6'NCISI DÜZENLENECEK TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI, 16 EYLÜL'DE KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇACAK