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Memur-Sen'den OVP eleştirisi: görev ve emekli maaşlarındaki makas kapatılsın

Memur-Sen, OVP'yi piyasa gerçeklerinden kopuk buldu; enflasyon kayıplarının telafi edilmesini ve görev aylığı ile emekli aylığı farkının kapatılmasını talep etti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Memur-Sen'den OVP eleştirisi: görev ve emekli maaşlarındaki makas kapatılsın

Memur-Sen'den OVP değerlendirmesi

Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) hakkında değerlendirme yayımladı. Sendika açıklamasında, programın sabit gelirlilerin milli gelirden aldığı payı artırmaya ve gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik beklentileri göz ardı eden bir anlayışla hazırlandığı belirtildi.

Enflasyon tahminlerine yönelik eleştiriler:

Açıklamada, OVP'de yer verilen enflasyon hedef ve tahminlerinin piyasa gerçeklerinden uzak olduğuna dikkat çekildi. Sendika, 2026 yılı için daha önce yüzde 16 olarak tahmin edilen enflasyon oranının yüzde 28,4'e; 2027 yılı için ise yüzde 9'dan yüzde 21 oranına yükseltilmesinin, Hakem Kurulu kararıyla belirlenen maaş artışlarının adaletsizliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Memur-Sen, 2027 yılına ilişkin enflasyon hedefinin bir yıl içinde 2,33 katına yükseltilmesine işaret ederek, 2026 ve 2027 enflasyon tahminlerinin Toplu Sözleşme masasında iradeyi baskılama amacı taşıdığını savundu. Sendika, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümeyi desteklediklerini ancak bu hedeflerin çalışanların refahıyla dengelenmesi gerektiğini belirtti.

Talepler: telafi, güncelleme ve seyyanen zam:

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ortaya çıkan ve Hakem Kurulu Kararı ile şekillenen enflasyon kaynaklı kayıpların acilen telafi edilmesini talep etti. Ayrıca 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 + yüzde 4 artışın güncellenmesi ve seyyanen zamla iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sendika açıklamasında, mali disiplinin sağlanması gerektiği ancak bunun "kamu görevlilerinin alın teri üzerinden" olmaması gerektiği ifade edildi. Memur-Sen, ekonomik programların başarısının yalnızca düşük enflasyon ve istikrarlı büyümeyle değil, bu kazanımların toplumun bütün kesimlerine nasıl yansıdığıyla da ölçüleceğini kaydetti.

Memur-Sen, kamu görevlileri ve emekliler arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesini ve görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki makasın kapatılmasını beklediklerini bir kez daha ilan etti.

Açıklamada son olarak, ekonomi yönetiminin politikalarını gözden geçirerek memur ve emeklilerin maaş/ücretlerine gerekli düzeltmeleri yapması gerektiği bildirildi.

MEMUR-SEN TARAFINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ...

MEMUR-SEN TARAFINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ TARAFINDAN AÇIKLANAN ORTA VADELİ PROGRAM'A (OVP) İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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