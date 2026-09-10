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Bartuğ Elmaz'ın Roma maçında oyunu yarıda kaldı

Bartuğ Elmaz, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında ikinci yarıda sakatlanıp 62. dakikada Levent Mercan ile değiştirildi; kenara işaret etmişti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bartuğ Elmaz'ın Roma maçında oyunu yarıda kaldı

Bartuğ Elmaz'ın Roma maçında oyunu yarıda kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı. Müsabakaya 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

sakatlığın gelişimi:

Gelişen bir Roma atağında kendi yarı alanında topu kapan Bartuğ Elmaz, topu kaleci Ederson'a pas verdi. Bu esnada kenara doğru değişiklik işareti yapan Bartuğ, ilerleyen dakikalarda sahayı terk etmek zorunda kaldı.

takımda değişiklik ve etkisi:

Bartuğ, 62. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı. Levent, karşılaşmanın son yarım saatinde orta sahada görev aldı ve takımdaki rotasyona dahil oldu.

FENERBAHÇE’NİN ROMA İLE OYNADIĞI MAÇTA BARTUĞ ELMAZ, YAŞADIĞI SAKATLIK NEDENİYLE MAÇA DEVAM...

FENERBAHÇE’NİN ROMA İLE OYNADIĞI MAÇTA BARTUĞ ELMAZ, YAŞADIĞI SAKATLIK NEDENİYLE MAÇA DEVAM EDEMEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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