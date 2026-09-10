Kartal dönemi bitti: İsmail Kartal Roma maçı sonrası görevinden istifa etti

İstifa açıklaması
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.
Kartal, kararını maç sonrasında verdiğini belirtti ve bu kararı kamuoyuyla paylaştı.
Gelişmeler takip ediliyor
Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve kulüp kanallarından yapılacak duyurular bekleniyor; süreçte yaşanacak yeni gelişmeler kamuoyuna iletilecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçından sonra istifa ettiğini açıkladı.
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