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Kartal dönemi bitti: İsmail Kartal Roma maçı sonrası görevinden istifa etti

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma maçının hemen ardından aldığı kararı açıklayarak görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kartal dönemi bitti: İsmail Kartal Roma maçı sonrası görevinden istifa etti

İstifa açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

Kartal, kararını maç sonrasında verdiğini belirtti ve bu kararı kamuoyuyla paylaştı.

Gelişmeler takip ediliyor

Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve kulüp kanallarından yapılacak duyurular bekleniyor; süreçte yaşanacak yeni gelişmeler kamuoyuna iletilecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçından sonra istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçından sonra istifa ettiğini açıkladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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