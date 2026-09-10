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Bordo Bandırma ege cup'ta hücum gücüyle Trabzonspor'u geride bıraktı

Ege Cup 2026'da Pizzabulls Bordo Bandırma, Aliağa ENKA'da oynanan maçta etkili hücumuyla Trabzonspor'u 87-65 mağlup ederek turnuvadaki iddiasını gösterdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bordo Bandırma ege cup'ta hücum gücüyle Trabzonspor'u geride bıraktı

Maç özeti:

Ege Cup 2026'nın ikinci maçında Pizzabulls Bordo Bandırma, Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'u 87-65 yenerek turnuvadaki ikinci maçını kazandı. Hakem üçlüsünde Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz ve Kadir Giray Esen görev aldı. Bordo Bandırma başantrenörü Tutku Açık ile Trabzonspor başantrenörü Burak Selçuk Ernak karşılaşmayı yönetti.

Öne çıkan oyuncular:

Bordo Bandırma cephesinde en skorer isim Peterson 27 sayı ile öne çıktı. Takıma katkı veren diğer oyuncular arasında Jefferson 14, Hankins 13, Gordon 9 ve Okben Ulubay 9 sayılarıyla dikkat çekti. Perez ve Aldridge 6'şar sayı üretirken Toure 3 sayı kaydetti; Berk Demir ve Kadir Bayram kadroda yer aldı.

Trabzonspor tarafında ise Caupain 16 ve Yiğit Arslan 12 sayı ile takımın en önemli katkılarını verdi. Diğer skorerler arasında Tillman 8, Canaan 7, Terry 6, Yeboah 5, Hamm 5 ve Tolga Geçim, Manek ile Rıdvan Öncel 2'şer sayı ile yer aldı; Yiğit Hamza Mestoğlu kadroda bulundu.

Periyot gelişimi:

Maçın çeyrek skorları kaynak verilerine göre 1. periyot 12-17, devre 31-44 ve 3. periyot 48-67 olarak kaydedildi. Bordo Bandırma, oyunun ilerleyen bölümünde hücumdaki etkinliğini artırarak geri dönüş yaptı ve son bölümde farkı açarak maçı farklı kazandı. Karşılaşma, takımların oyun ritmi ve rotasyonları açısından değerlendirildiğinde Bordo Bandırma'nın hücum verimliliğinin belirleyici olduğu bir tablo sundu.

EGE CUP 2026 TURNUVASININ İKİNCİ MAÇINDA PİZZABULLS BORDO BANDIRMA BASKETBOL, TRABZONSPOR&#039;U 87-65...

EGE CUP 2026 TURNUVASININ İKİNCİ MAÇINDA PİZZABULLS BORDO BANDIRMA BASKETBOL, TRABZONSPOR'U 87-65 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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