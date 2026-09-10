Kadıköy'de İtalyanlara karşı yenilmezlik serisi 4 maça ulaştı

Fenerbahçe - Roma 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Roma ile karşılaştı. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı ve sarı-lacivertliler sahadan bir puanla ayrıldı.

Kadıköy'de İtalyan takımlarına karşı son performans:

Bu sonuçla Fenerbahçe, Kadıköy'de İtalyan ekiplerine karşı oynadığı son 4 maçta yenilmedi; bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Taraftarının önünde kazanma alışkanlığı sergileyen ekip, son dönemde Palermo, Inter ve Lazio gibi rakipleri mağlup etmeyi başarmıştı.

Tarihi eşleşmeler ve genel bilanço:

Fenerbahçe ile İtalyan takımları arasındaki bu maç, iki ekip için toplamda 16. randevu oldu. Sarı-lacivertliler daha önce Juventus, Milan, Inter, Parma, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Palermo ve Roma ile karşılaştı; bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet kaydetti. Kadıköy'de İtalyanlara karşı son mağlubiyet, 23 Kasım 2005'te Milan karşısında yaşandı; o tarihten sonra evindeki seride önemli bir toparlanma gözlendi.

Bugünkü beraberlik, Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesinde Kadıköy'deki dirençli görüntüsünü sürdürdüğünü gösteriyor. Ev sahibi avantajını iyi kullanan takım, İtalyan rakiplerine karşı son dönemdeki dengeli performansını devam ettirdi.

KADIKÖY'DE ROMA İLE 1-1 BERABERE KALAN FENERBAHÇE, EVİNDE İTALYAN EKİPLERİNE KARŞI SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK ALDI.