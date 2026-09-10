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Sincan’da motosiklet ve otomobil çarpıştı: sürücü yaralandı

Ankara Sincan'da ters yönde seyreden motosikletin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu sürücü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sincan’da motosiklet ve otomobil çarpıştı: sürücü yaralandı

Sincan'da trafik kazası

Ankara'nın Sincan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Saraycık Mahallesi Uluç Ali Paşa Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

İddialara göre ters yönde seyreden motosiklet, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü aracın üzerinden savrularak yola düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Saha ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün yaralandığı belirlendi. Yaralı sürücü en yakın devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri kaza yerinde ve görgü tanıkları üzerinde inceleme başlattı.

Sincan’da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Sincan’da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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