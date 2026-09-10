Güngören Mahmutlar'da samanlık kullanılamaz hale geldi

Güngören Mahmutlar'da samanlık yangını

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Güngören köyü Mahmutlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapıyı sardı ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevredeki diğer yapılara sıçraması engellendi.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma sürüyor.

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA SAMANLIK TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.