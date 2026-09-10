Archie Brown maçın yıldızı oldu: Fenerbahçe-Roma 1-1

Archie Brown maçın en değerlisi seçildi:

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Roma sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Archie Brown, gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.

ödül töreni ve maçın dönüm noktası:

Ödül, maçın son düdüğünün ardından Brown'a verildi; golü ve oyuna sağladığı katkı, karşılaşmanın öne çıkan unsurları olarak kaydedildi.

takımların performansına kısa bakış:

Her iki ekip de maç boyunca gol pozisyonları buldu ve sonuç olarak 1-1'lik eşitlik oluştu. Brown'un performansı, Fenerbahçe adına haftanın önemli bir anı olarak öne çıktı.

FENERBAHÇE İLE ROMA ARASINDA OYNANAN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 'EN İYİ OYUNCU' ÖDÜLÜNÜ ARCHİE BROWN ALDI.