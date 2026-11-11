Başakpınar yeni mezarlığına 300 ağaçla kalıcı yeşillik kazandırıldı

Başakpınar yeni mezarlık alanına 300 ağaç kazandırıldı

Talas Belediyesi, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Başakpınar Mahallesi'nde yeni mezarlık alanının çevresine 300 ağaç dikerek bölgeye kalıcı bir yeşil doku kazandırdı. Etkinlikte belediye yetkilileri, kırsal mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Başkan Yalçın: ağaçlar fidan değil, zaten 15 yaşında

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mezarlık alanının Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğiyle tamamlandığını belirtti. Yalçın, çalışmayı değerlendirirken Başakpınar'ın yeni mezarlığının artık hazır olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: 'Burası Başakpınar’ın yeni mezarlığı. Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek mezarlık duvarlarını ve iç düzenlemesini tamamladık. Bir tek yeşillendirilmesi kalmıştı. Bugün burada 300 farklı ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bunlar aslında fidan değil, resmen ağaç çünkü en küçüğü 15 yaşında.' Yalçın, COP31 ve 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne atıfta bulunarak çalışmanın önemine dikkat çekti.

Mahalle temsilcileri ve takip süreci

Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, projenin mahalle için önemli bir eser olduğunu belirterek Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti; çalışmanın bundan sonraki süreçte muhtar ve mahalle sakinleriyle birlikte takip edileceğini söyledi. Başakpınar Mahalle Muhtarı Durdu Turan ise yapılan hizmetler için memnuniyetini dile getirip Başkan Yalçın'a teşekkür etti ve desteklerinin sürdüğünü aktardı. Belediye yetkilileri, dikilen ağaçların bakımının ve korunmasının düzenli takip edileceğini belirtti.

Etkinlik, yeni mezarlık çevresine kısa sürede yeni bir peyzaj kimliği kazandırırken, bölgenin uzun vadeli çevresel kalitesine katkı sağlamayı hedefliyor. Yerel yönetimin diğer kurumlarla iş birliği içinde sürdürdüğü bu tür ağaçlandırma çalışmaları, hem toplumsal katılımı hem de kent içi yeşil alanların güçlenmesini amaçlıyor.

TALAS BELEDİYESİ, 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA BAŞAKPINAR MAHALLESİ’NDE 300 AĞACI TOPRAKLA BULUŞTURDU.