Sultangazi'de Kastamonu günleriyle siyez ve kültür buluşması

Festival alanı doldu taştı

Sultangazi Belediyesi ile Kastamonulular Dayanışma Derneği (KASDER) iş birliğinde düzenlenen 7. Siyez ve Yöresel Ürünler Festivali, ilçede geniş katılımla gerçekleşti. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan, KASDER Genel Başkanı Rahmi Sezer ile çok sayıda sivil toplum ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Festival alanına gelen vatandaşlar Kastamonu'ya ait yöresel ürünler, kıyafetler ve lezzetleri gördü; etkinlik kapsamında belediye yetkilileri stantları gezerek ziyaretçilere siyez bulgur pilavı ikram etti.

Başkan Dursun'un mesajı:

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun şu ifadeleri kullandı: "Kastamonu’yu seviyoruz, her daim söylüyoruz. Kastamonu, Şeyh Şaban-ı Veli’nin hamuruyla yoğurulmuş, güzel insanların bulunduğu bir memleket. Her daim vatanı için, milleti için, devleti için şehadeti göze almış bir memleket ve sadece göze almamış, şehadet şerbetini içmiş insanların çok yoğun yaşadığı bir memleket. Bizler Anadolu insanları sadece Kastamonu için değil, her vilayet için aynı şey söylenebilir. Vatan uğruna, millet uğruna, devlet uğruna şehadeti her daim göze almış insanlarız. Bu topraklarda barışla, huzur içinde yaşamak için hep beraber gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekliyle Anadolu insanları hayatına devam edecek. Bugün Kastamonu Günleri’nde sadece örf, âdetleri, gelenek ve göreneklerimizi değil, yeme içme kültürünü de gösteriyoruz. Anadolu’nun önemli unsurlarından birisi gastronomi. Bunu da Kastamonulular burada göstermiş oldular. Geçen hafta Sivas Günleri’nde burada değildik. Çok güçlü bir Sivas Günleri yaşandı. Eminim ki Kastamonulular da aynı şeyi yaparlardı ancak 2-3 gün süren yağış onları biraz engelledi. Bugün maşallah alanımız oldukça dolu, bereketli geçiyor. Sivas Günleri öncesinde Malatya ve birçok ilimizi devam ettik. Bundan sonra da 15 Aralık’a kadar programlarımız devam edecek"

Şehit Şerife Bacı merkezinde çocuklara yönelik çalışmalar:

Dursun, Sultangazi'de Şerife Bacı anısına yapılan merkeze ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Kastamonu’nun vatan için şehadeti göze almış ve şehit olmuş Şerife Bacı’yı da Sultangazi’de anmak ve yaşatmak istemiştik. Bu çerçevede Uğur Mumcu Mahallemizde Şehit Şerife Bacı Kültür ve Yaşam Merkezi’ni inşa etmiştik. Şimdi o kültür merkezimizde başta gençler olmak üzere kadınlar, 7’den 77’ye herkes için hizmet veren ama en önemlisi çocuklar için hizmetler veren, 5 yaşından 8 yaşına kadar olan çocuklarımıza hizmet veren Kaşif Çocuğu da Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezimizde yaşatıyoruz. Oradan geçenlere hayatı öğretmeye, memleketi öğretmeye gayret ediyoruz. Çok amaçlı salonumuzla, kadın spor merkezlerimizle, kütüphanemizle çok özel bir yaşam merkezini, Şehit Şerife Bacı’yı andık. Bu yönüyle Kastamonuluların da her daim memnun olduğunu biliyorum"

Çatalzeytin çalışmaları ve sporla yükseliş:

Belediye projelerini ve yatırımları aktaran Dursun, ilçeler arası hizmetlere de değindi: "Ahmet ağabey istiyorsa -Çatalzeytin Belediye Başkanımız- meydan düzenlemesiyle beraber yol, kaldırım ve ışıklandırmalarını yapın, başladık. ’İş bitmiyor’ dedim. ’Hayırdır, ne yapıyorsunuz, 6 ay sürer mi bu iş?’ dediler. Dediler ki ’Başkanım, o dediğiniz iş 2 kilometre uzunluğunda Çatalzeytin’in içinden geçen, başka da yolu olmayan bir yol.’ O yolu düzenle deniyor bize. Biz 5 milyon derken o günün parasıyla yaklaşık 25 milyonu Çatalzeytin’e harcadık. Ama Çatalzeytin’in prestij caddesi oldu kaldırımlarıyla, asfaltıyla, ışıklandırmasıyla. Sultangazi ile Çatalzeytin arasına kadar uzanan çok uzun bir yol oldu. İşin doğrusu, geldiğimizde gezelim dedik, baktık bitmeyecek. Yolun ortasından sahile çıkmak zorunda kaldık, o kadar uzunmuş. Hayırlı olsun diyelim. Elimizden gelirse inşallah daha fazlasını da yapmış olacağız"

Dursun ayrıca ilçenin sportif başarılarına dikkat çekti: "2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi ve Avrupa’da 20 şehirle yarışıyorduk. Geçen hafta Brüksel’deydik, Avrupa Parlamentosu’nda ve o 20 şehri geçerek Sultangazi, Avrupa’nın en iyi spor şehri unvanını kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. 10 Aralık’ta bu unvanı inşallah almış olacağız. 2027’de İstanbul’da çok güçlü gençlik olimpiyatları olacak. Bu olimpiyatlar içerisinde de 2027 video game oyunları olarak ifade edilen, 36 ülkenin katılacağı oyunlar da yine Sultangazi’de yapılacak. Sultangazi’yi bu ve benzeri işlerle daha güçlü hale getireceğiz. Sosyal alanlarda güçlü, kültürel alanlarda zengin, insanı yaşatan haliyle çok güçlü hale hep birlikte getireceğiz"

Etkinlik, 20 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek ve festival boyunca yöresel tatlar, kültürel sunumlar ile belediyenin projeleri halkla buluşmaya devam edecek.

SULTANGAZİ'DE DÜZENLENEN KASTAMONU GÜNLERİ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA 7. SİYEZ VE YÖRESEL LEZZETLER FESTİVALİ'NDE VATANDAŞLAR ALANA AKIN ETTİ.