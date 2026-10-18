Dolar 49,5153 +0,10%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.656,11 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Elazığ'da sıkı denetim: 63 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 311 bin lira ceza

Elazığ'da eş zamanlı denetimlerde 411 motosiklet kontrol edildi; 63 sürücüye 1 milyon 311 bin 652 TL ceza uygulandı, 14 motosiklet trafikten men edildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 20:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da sıkı denetim: 63 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 311 bin lira ceza

Elazığ'da motosiklet denetimleri ve sonuçları

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kazalarındaki artışın ardından kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere yönelik kapsamlı işlemler yapıldı.

Denetimin ayrıntıları:

Toplam 411 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 63 sürücüye toplam 1 milyon 311 bin 652 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 14 motosiklet trafikten men edildi, ihlaller kentin farklı noktalarında tespit edildi.

Emniyetin açıklaması:

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere karşı denetimlerimiz tavizsiz şekilde sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik ortamını sağlamak amacıyla çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ’DA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KURALLARA UYMAYAN MOTOSİKLET...

ELAZIĞ’DA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KURALLARA UYMAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE 1 MİLYON 311 BİN 652 TL PARA CEZASI YAZILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mazıdağı'nda Ömürlü köyü mevkiinde trafik kazası: 4 yaralı
images

Malatya'da kavşakta çarpışma: 1'i ağır 3 yaralı
images

Son eşyaları için geri döndü, eski komşusuyla tartışma ölümle sonuçlandı
images

Ümraniye'de eski ilişki gerilimi minibüs camlarını kırma ve 15 çift ayakkabı çal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor bocce takımından dünya sahnesinde bronz başarı

Trabzonspor, Beşiktaş sınavına taktik ağırlıklı idmanla giriyor

Sultangazi'de Kastamonu günleriyle siyez ve kültür buluşması

Ayazağa'da selin ardından yürütülen yıkım çalışmaları dronla kaydedildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti