Elazığ'da sıkı denetim: 63 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 311 bin lira ceza

Elazığ'da motosiklet denetimleri ve sonuçları

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kazalarındaki artışın ardından kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere yönelik kapsamlı işlemler yapıldı.

Denetimin ayrıntıları:

Toplam 411 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 63 sürücüye toplam 1 milyon 311 bin 652 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 14 motosiklet trafikten men edildi, ihlaller kentin farklı noktalarında tespit edildi.

Emniyetin açıklaması:

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere karşı denetimlerimiz tavizsiz şekilde sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik ortamını sağlamak amacıyla çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ’DA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KURALLARA UYMAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE 1 MİLYON 311 BİN 652 TL PARA CEZASI YAZILDI