Datçalı sporcular Belek'te Ironman zorluğunu tamamladı

Dünyanın önemli dayanıklılık sporları organizasyonları arasında gösterilen Ironman 70.3 Türkiye, Antalya'nın Belek ilçesinde gerçekleştirildi. Yarış, toplam 70,3 millik parkurda düzenlendi; sporcular 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21,1 kilometre koşu etaplarını tamamladı.

Ege Berk Yıldırım'ın bireysel mücadelesi:

Datça Open Water Swimming ekibinden Ege Berk Yıldırım, üç disiplini de tek başına tamamlayarak parkuru 6 saat 24 dakikada bitirdi. Organizasyonda özellikle bisiklet etabında yaşanan kazalar ve zorlu sürüş şartları sporcuların mücadelesini zorlaştırdı; buna karşın Yıldırım tüm etapları başarıyla tamamladı ve ekibin bireysel performansını temsil etti.

Didem Yiğit ve bayrak takım performansı:

Aynı ekipten Didem Yiğit ise yarışa bayrak (relay) takım kategorisinde katıldı. Bu kategoride yüzme, bisiklet ve koşu etapları takım arkadaşları arasında paylaşılarak tamamlanıyor; Yiğit'in katılımı Datça ekibinin yarıştaki çok yönlülüğünü ve takım dayanışmasını ortaya koydu.

Her iki sporcu da Datça Open Water Swimming'in dayanıklılık sporlarındaki temsilini Belek'te sürdürdü ve kulübün sahadaki deneyimini gösteren bir performans sergiledi.

DATÇA OPEN WATER SWİMMİNG EKİBİNDEN EGE BERK YILDIRIM, ANTALYA'NIN BELEK İLÇESİNDE DÜZENLENEN IRONMAN 70.3 TÜRKİYE YARIŞINI 6 SAAT 24 DAKİKADA TAMAMLARKEN, EKİPTEN DİDEM YİĞİT DE BAYRAK TAKIM KATEGORİSİNDE MÜCADELE ETTİ.