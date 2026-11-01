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Çorum Alaca'da çıkan yangın tandırı ve depoyu kullanılamaz bıraktı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında Fahrettin Maaşlı'ya ait tandır ve depo kullanılamaz hale geldi; itfaiye ekipleri yangının yayılmasını engelledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çorum Alaca'da çıkan yangın tandırı ve depoyu kullanılamaz bıraktı

Olayın gelişimi

Çorum'un Alaca ilçesinde Yıldızhan Mahallesi Orhun Sokak'ta çıkan yangında, Fahrettin Maaşlı'ya ait bir tandır ve depo zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve olay yeri çalışması:

Olay yerine, ihbar üzerine sağlık ekipleri, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında depo ile tandır kullanılamaz hale geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA TANDIRLIK VE DEPODA BÜYÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA...

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA TANDIRLIK VE DEPODA BÜYÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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