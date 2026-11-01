Pazarspor son bölümlerde dengeyi sağladı: Gölcükspor ile 2-2

Maç özeti

TFF 3. Lig 9. haftasında Pazarspor, Pazar İlçe Stadı'nda Gölcükspor ile karşılaştı ve mücadele 2-2 berabere tamamlandı. Karşılaşma, özellikle ilk yarının son bölümünde ve ikinci yarının başlarında gelişen gollerle dengelendi.

goller ve maçın akışı:

Maça hızlı başlayan taraflar erken bir gol gördü; 3. dakikada Emir Kaan Baş'ın kendi kalesine attığı gol (k.k.) Pazarspor'u öne geçirdi. Gölcükspor, ilk yarının sonlarına doğru 43. dakikada Azat Çakar ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda 55. dakikada Orhan Yüksel ile öne geçen Gölcükspor'a Pazarspor, 71. dakikada Erhan Şengül ile yanıt vererek skoru eşitledi. Maçın son bölümünde her iki ekip de skoru lehine çevirmek için çaba gösterse de eşitlik bozulmadı.

kadrolar ve değişiklikler:

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Emre Akgün, Alperen Çağlayan (Can Efe Bozacı dk. 64), Erhan Şengül, Abdullah Şahin, Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 59), Efe Sayhan (Denizalp Özdemir dk. 46), Muhammed Baltacı, Mete Han Genç, Aziz Demir (Abdussamed Saymaz dk. 86), Ata Kurtuluş (Seçkin Fırıncı dk. 46).

Gölcükspor: Mert Can Tunca, Abdulsamet Demirtürk, Erdin Üzer, Emir Kaan Baş, Emir Can Yusuf, Yağız Subaşı (Olcay Meydan dk. 56), Furkan Taştemir, Burak Başkaya, Yağız Efe Güloğlu (Efkan Kargoğlu dk. 83), Azat Çakar (Umut Karataş dk. 76), Orhan Yüksel.

hakemler ve disiplin:

Karşılaşmanın hakem trio'su Halil Erdoğan, Nuri Can Balkaya ve Cenk Güngör olarak görev yaptı. Maçta görülen sarı kartlar Pazarspor'dan Emre Akgün, Erhan Şengül, Berat Kartal ile Gölcükspor'dan Yağız Subaşı ve Erdin Üzer isimlerine verildi.

PAZARSPOR, TFF 3. LİGİN 9. HAFTASINDA KENDİ SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GÖLCÜKSPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI