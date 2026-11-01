Kasımpaşa'da ilk yarı: Beşiktaş Trossard'ın golüyle 1-0 önde

ilk yarı genel görünüm:

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, 28. dakikada Leandro Trossard'ın düzgün vuruşuyla öne geçti ve devreye 1-0 galip girdi. Karşılaşma boyunca her iki takım da gol fırsatları bulsa da Beşiktaş'ın etkili presi ve kilit pasları ilk yarıda sonucu belirledi.

kritik anlar:

6. dakikada Ndidi'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kalan Trossard, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu denedi; kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çıkardı. 15. dakikada Ndidi'nin tekrarlayan katkısıyla topla buluşan Cerny'nin gelişine plase vuruşu az farkla dışarı gitti ve Beşiktaş ciddi bir gol fırsatından yararlanamadı. 28. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasında ceza sahasına giren Trossard'ın yerden vuruşu ağlarla buluştu ve maçın tek golü kaydedildi. 37. dakikada Kasımpaşa'nın Benedyczak ile gelişen pozisyonunda kaleci Alexander Nübel başarılı bir kurtarışla topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

kadrolar, hakemler ve notlar:

Maçı yöneten hakemler Reşat Onur Coşkunses, Bilal Gölen ve Hüseyin Aylak olarak kaydedildi. Kasımpaşa sahaya; Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Mendes, Ali Yavuz Kol ve Adrian Benedyczak on biriyle çıkarken teknik direktör Emre Belözoğlu yedekler arasında Ali Emre Yanar, Jakob Jessen, Atakan Müjde ve diğer isimleri bulundurdu. Beşiktaş ise Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Oliatan, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic on biriyle sahadaydı; teknik direktör Vincenzo Italiano yedeklerde Doğan Alemdar, Milot Rashica ve diğer oyuncuları taşıdı.

İlk yarı boyunca önemli kurtarışlar ve net fırsatlar oyunun temposunu belirledi. İkinci yarıda oyun disiplinini koruyan taraf, maçın sonucuna daha fazla etki edecektir; Beşiktaş öne geçtiği pozisyonu korumaya çalışacak, Kasımpaşa ise beraberlik için daha etkili hamleler arayacaktır.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE BEŞİKTAŞ KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI SİYAH-BEYAZLILARIN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.