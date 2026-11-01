Galatasaray Stuttgart maçı öncesi taktik prova yaptı

Galatasaray stuttgart sınavına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü.

Antrenmanın akışı:

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınma ile başladı. Takım, üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla ritmini yükseltti ve temel pas organizasyonlarını pekiştirdi.

Son idman ve taktik çalışmalar:

Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik uygulamalarla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapılacak son antrenmanla noktalayacak.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.