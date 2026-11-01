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Galatasaray Stuttgart maçı öncesi taktik prova yaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Stuttgart maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma, 8'e 2 pas ve taktik çalıştı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Stuttgart maçı öncesi taktik prova yaptı

Galatasaray stuttgart sınavına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü.

Antrenmanın akışı:

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınma ile başladı. Takım, üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla ritmini yükseltti ve temel pas organizasyonlarını pekiştirdi.

Son idman ve taktik çalışmalar:

Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik uygulamalarla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapılacak son antrenmanla noktalayacak.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 4. HAFTASINDA ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE EVİNDE OYNAYACAĞI...

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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