Başakşehir ilk yarıda skoru belirledi, devre 3-1

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Başakşehir ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadele, hızlı açılan goller ve savunma hatalarının öne çıktığı bir bölümle şekillendi.

ilk yarının kritik anları:

Maçın 10. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Brnic’in yerden pasında Shomurodov kale önünden bekletmeden vuruşunu yaparak skoru 1-0'a getirdi. 22. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasını iyi değerlendiren Bayo, topu sağ tarafa aktarıp Coulibaly'nin boş kaleye vuruşunu sağladı ve skor 1-1 oldu.

26. dakikada Kharebashvili'nin çalımlarla ceza sahasına girmesi sonrası ceza yayı içindeki Skov Olsen'in vuruşunda top, Samsunsporlu Tomasson'a da çarpıp ağlarla buluştu ve Başakşehir tekrar öne geçti: 2-1. İlk yarının son bölümlerinde, 41. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Emin Bayram kafayla topu ağlara göndererek skoru 3-1'e taşıdı.

kadrolar ve hakem bilgileri:

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynandı. Hakem triosu; Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara ve Murat Şener olarak görev yaptı.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Kaluzinski, Skov Olsen, Shomurodov, Brnic, Selke

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Visca, Fayzullayev, Hamza Güreler, Umut Bozok, Umut Güneş, Ömer Ali Şahiner, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Samsunspor: Bilal Bayazıt, Erakovic, Guarino, Drapinski, Mendes, Watt, Celil Yüksel (Ohlenschlager dk. 15), Tomasson, Coulibaly, Sekongo, Bayo

Yedekler: Okan Kocuk, Elayis Tavşan, Samed Onur, Assoumo, Yalçın Kayan, Enes Albak, Mustafa Tan, Jarju, Yusufefe Yurtsever

Teknik Sorumlu: Danijel Jumic

Goller: Shomurodov (dk. 10), Coulibaly (dk. 22), Skov Olsen (dk. 26), Emin Bayram (dk. 41). Maç içinde kayıt altına alınan sarı kart: Sekongo (Samsunspor).

İlk yarı, Başakşehir'in savunma ve duran bola dayalı etkinliği ile tamamlandı; Samsunspor ise özellikle hızlı hücumlarla eşitliği sağladı fakat ikinci yarıda nasıl bir reaksiyon vereceği maçın devamında netleşecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, EVİNDE SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 3-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.