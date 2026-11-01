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Emzirme sırasında fenalaşan 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde annesi emzirirken fenalaşan 2 ay 23 günlük E.L.C. yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Emzirme sırasında fenalaşan 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük bebek E.L.C. aniden fenalaştı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.

Cenaze işlemleri ve soruşturma:

Adli işlemler sonrası minik bebek ailesine teslim edildi. Cenaze, Ali Baba Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma ise devam ediyor.

CENAZE NAMAZININ KILINDIĞI MEZARLIK

CENAZE NAMAZININ KILINDIĞI MEZARLIK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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