Emzirme sırasında fenalaşan 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük bebek E.L.C. aniden fenalaştı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.

Cenaze işlemleri ve soruşturma:

Adli işlemler sonrası minik bebek ailesine teslim edildi. Cenaze, Ali Baba Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma ise devam ediyor.

CENAZE NAMAZININ KILINDIĞI MEZARLIK