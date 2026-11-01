Şanlıurfa merkezli operasyonda 37,9 milyon liralık telefon dolandırıcılığı çökertildi

operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele çalışmaları kapsamında Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma yürüttü. Yapılan tespitler sonucu, şüphelilerin Türkiye genelinde birçok kişiyi telefonla arayarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, 28 Ekim 2026 tarihinde Akçakale ilçesinde bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 7 ekip ve 16 personel katıldı ve şüpheliler suçüstü yakalandı.

ele geçirilen deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu, 13 SIM kart ve 1 SIM kart bloğu ele geçirildi. Ayrıca, suç unsuru olabilecek maddeler arasında 21 adet captagon ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 hap bulundu.

Emniyet birimlerince yürütülen detaylı incelemelerde, yakalanan şüphelilerin 27 ilde toplam 46 vatandaşı hedef alarak 37 milyon 906 bin 851 TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

hukuki süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararına göre şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve adli süreçte elde edilen deliller incelemeye devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılıkların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini; vatandaşların şüpheli aramalar ve taleplere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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