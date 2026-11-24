Olayın gerçekleştiği nokta:

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Sanayi Sitesi önündeki kavşakta bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen ardından araç sürücüleri arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel mücadeleye dönüştü.

Kavga anı ve görüntüler:

Olayda tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, kaza sonrası yaşanan gerginliğin saniye saniye tırmandığı ve katılımcıların birbirlerine müdahalede bulunduğu görülüyor.

Tartışmanın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre başlangıçta trafik kazasının tetiklediği tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. Kamera kayıtları, olayın bölgedeki yoğunluğunu ve kavgaya karışan kişilerin mücadele anlarını net şekilde yansıtıyor. Olayın nedenleri ve taraflar arasındaki ilişkiye dair ayrıntılar görüntüler üzerinden takip edilebiliyor.

Şu an için yaygınlaşan görüntüler, kavganın boyutunu gözler önüne sererken, olay sonrası süreç ve olası hukuki gelişmelerle ilgili resmi bilgi paylaşılmadı.

BAŞAKŞEHİR’DE SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA, CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.