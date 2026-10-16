Konya'da 15 günde 4 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi

Konya jandarmasının 15 günlük operasyon bilançosu

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi kentte de yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Toplam 26 operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda öne çıkan miktarlar arasında 4 bin 137 adet sentetik hap, 350 gram skunk, 302 gram kenevir tohumu, 272 gram kubar esrar, 180 gram pregabalin, 166 gram bonzai, 45 gram metamfetamin ve 39 adet captagon yer aldı. Bu buluntular, jandarmanın farklı tipte uyuşturuculara karşı yürüttüğü çalışmaların kapsamını gösteriyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında yakalanan 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 38'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer 3 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 15 GÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 26 UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİNLERCE SENTETİK HAP VE FARKLI TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.