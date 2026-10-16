Dolar 49,5216 +0,11%
Euro 55,7529 +0,40%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.688,01 +0,73%
EUR/USD 1,1252 +0,28%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Konya'da 15 günde 4 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı 1-15 Ekim 2026'de düzenlediği 26 operasyonda 4 bin 137 sentetik hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da 15 günde 4 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi

Konya jandarmasının 15 günlük operasyon bilançosu

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi kentte de yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Toplam 26 operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda öne çıkan miktarlar arasında 4 bin 137 adet sentetik hap, 350 gram skunk, 302 gram kenevir tohumu, 272 gram kubar esrar, 180 gram pregabalin, 166 gram bonzai, 45 gram metamfetamin ve 39 adet captagon yer aldı. Bu buluntular, jandarmanın farklı tipte uyuşturuculara karşı yürüttüğü çalışmaların kapsamını gösteriyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında yakalanan 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 38'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer 3 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 15 GÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 26 UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİNLERCE...

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 15 GÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 26 UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİNLERCE SENTETİK HAP VE FARKLI TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı
images

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı
images

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı ön...
images

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı

Ak parti ve Karabük TSO el ele: yeni yönetime hayırlı olsun ziyareti ve kalkınma gündemi

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı