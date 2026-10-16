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Motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi: sürücü tedavi altında

Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü Hacı Mehmet Sever direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi; yaralı sürücü hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi: sürücü tedavi altında

Kaza ve ilk bulgular:

Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde Hacı Mehmet Sever idaresindeki 02 ABJ 832 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hacı Mehmet Sever yaralandı.

Sağlık müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası Sever, tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve ifadeler doğrultusunda kazanın nedenleri araştırılıyor.

ADIYAMAN&#039;DA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ADIYAMAN'DA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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