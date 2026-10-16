Motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi: sürücü tedavi altında

Kaza ve ilk bulgular:
Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde Hacı Mehmet Sever idaresindeki 02 ABJ 832 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hacı Mehmet Sever yaralandı.
Sağlık müdahalesi:
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası Sever, tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.
soruşturma devam ediyor:
Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve ifadeler doğrultusunda kazanın nedenleri araştırılıyor.
ADIYAMAN'DA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
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