Motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi: sürücü tedavi altında

Kaza ve ilk bulgular:

Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde Hacı Mehmet Sever idaresindeki 02 ABJ 832 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hacı Mehmet Sever yaralandı.

Sağlık müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası Sever, tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve ifadeler doğrultusunda kazanın nedenleri araştırılıyor.

ADIYAMAN'DA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.