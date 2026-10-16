Galatasaray'da değişim başladı: Pozzecco ile yollar ayrıldı

kulüp açıklaması:
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ayrılık duyuruldu ve Pozzecco’ya teşekkür edildi.
sezona ve performansa bakış:
Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Pozzecco yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Kulüp açıklamasında performansın ve sonuçların bu kararın arka planında olduğu vurgulandı.
geçmiş dönem ve teşekkür ifadeleri:
Hatırlanacağı üzere Pozzecco, geçtiğimiz sezon devre arasında göreve gelmiş; takımın o sezonki serüveni Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş karşısında elenmesiyle sonlanmıştı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler, Gianmarco"
GALATASARAY ERKEK BASKETBOL TAKIMI, BAŞANTRENÖR GİANMARCO POZZECCO İLE YOLLARINI AYIRDI.
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