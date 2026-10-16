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Galatasaray'da değişim başladı: Pozzecco ile yollar ayrıldı

Galatasaray, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını resmen ayırdı. Sezon başında alınan 1 galibiyet, 3 mağlubiyet sürecin belirleyicisi oldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray'da değişim başladı: Pozzecco ile yollar ayrıldı

kulüp açıklaması:

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ayrılık duyuruldu ve Pozzecco’ya teşekkür edildi.

sezona ve performansa bakış:

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Pozzecco yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Kulüp açıklamasında performansın ve sonuçların bu kararın arka planında olduğu vurgulandı.

geçmiş dönem ve teşekkür ifadeleri:

Hatırlanacağı üzere Pozzecco, geçtiğimiz sezon devre arasında göreve gelmiş; takımın o sezonki serüveni Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş karşısında elenmesiyle sonlanmıştı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler, Gianmarco"

GALATASARAY ERKEK BASKETBOL TAKIMI, BAŞANTRENÖR GİANMARCO POZZECCO İLE YOLLARINI AYIRDI.

GALATASARAY ERKEK BASKETBOL TAKIMI, BAŞANTRENÖR GİANMARCO POZZECCO İLE YOLLARINI AYIRDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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