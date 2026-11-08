Başakşehir'de okul önünde tartışma yumruklu kavgaya dönüştü, kaskla vurma anı kaydedildi

olayın gelişimi:

Başakşehir'de bulunan bir ortaokulun önünde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü gerilim kısa sürede tırmandı ve taraflar birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı.

Olay sırasında bir motosiklet sürücüsünün elinde bulunan kaskı karşısındaki kişinin başına vurduğu görüldü. Görgü tanımlarına veya resmi kaynaklara dayanan başka bir bilgi paylaşılmadı.

görüntülerin içeriği:

Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin birbirine saldırdığı ve motosiklet sürücüsünün elindeki kaskla başa vurma anı net biçimde yer aldı. Videoda kavganın kısa sürede yoğunlaştığı ve çevrede gerginliğe yol açtığı görüldü.

çevre tepkisi ve belgelendirme:

Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi; kayıtlar olayın seyrini belgeledi. Olayın neden başladığına dair kaynaklarda bilgi yer almıyor ve tarafların durumu hakkında ek bir açıklama bulunmuyor.

Görüntüler, olayın okul önünde meydana geldiğini ve kısa süre içinde fiziksel çatışmaya dönüştüğünü ortaya koyuyor. Olayla ilgili resmi açıklama veya soruşturmaya ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Başakşehir'de okul önünde yumruklu kavga: Motosiklet sürücüsü tartıştığı kişinin başına kaskla vurdu