Bertuğ Yıldırım, son bölümde oyunu değiştirdi

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Çorum FK'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında yapılan değişiklikler içinde 69. dakikada Davie Selke'nin yerine oyuna giren Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın son bölümünde sergilediği performansla galibiyette belirleyici oldu.

Goller ve dakikalar:

24 yaşındaki oyuncu, oyuna girdikten sonra kısa sürede etkisini hissettirdi. 82. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye taşıyan Yıldırım, 86. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında, 90+1. dakikada attığı golle skoru belirleyerek hat-trick yaptı.

İstatistik ve anlamı:

Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Bertuğ Yıldırım, bir maçta üç gol atarak kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydetti. Oyuna girdikten sonraki kısa sürede elde edilen bu üç gol, oyuncunun maçtaki katkısını ve takımın son bölümdeki hücum etkinliğini öne çıkardı. Başakşehir için bu sonuç, lig fikstüründe kritik bir galibiyet anlamı taşıdı.

Karşılaşmadaki değişikliklerin ve Yıldırım'ın oyuna adaptasyonunun etkisi, teknik ekip açısından da maçın dönüm noktası olarak özetlenebilir. Genç oyuncunun performansı, Süper Lig takviminde hatırlanacak bir performans olarak kayda geçti.

BAŞAKŞEHİR’DE BERTUĞ YILDIRIM, ÇORUM FK KARŞISINDA KAYDETTİĞİ 3 GOLLE 9 DAKİKA İÇERİSİNDE HAT-TRİCK YAPARKEN, KARİYERİNDE İLK KEZ BİR MAÇTA 3 GOL ATMA BAŞARISI GÖSTERDİ.