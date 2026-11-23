Dron destekli denetimin amacı ve uygulama alanı:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama özellikle Kemal Şedele Caddesi ile Ahmet Aytar üst ve alt kavşaklarında, halk pazarının oluşturduğu yoğunluğu yönetmek amacıyla planlandı.

Saha uygulaması ve yöntem:

Denetimde havadan elde edilen görüntülerle kavşaklardaki araç ve yaya hareketliliği takip edildi; karadan ise trafik ekipleri yönlendirme ve müdahale görevlerini yürüttü. Bu kombinasyonla ekipler, akışın bozulduğu noktalarda hızlı düzenleme sağlayarak olası aksaklıkların önüne geçti.

Sonuçlar ve önemi:

Uygulama sırasında kavşaklardaki düzenlemeler sayesinde trafik akışı daha güvenli hale getirildi ve yaya yoğunluğunun yönetilmesi kolaylaştı. Dron kullanımının, şehir içi trafik yönetiminde anlık tespit ve koordinasyona katkı sağladığı gözlendi.

Elazığ genelinde uygulanan bu tür denetimler, özellikle pazar günleri ve yoğun saatlerde yaya ile araç güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yetkililer, benzer çalışmaların ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da sürebileceğini belirtiyor.

ELAZIĞ’DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENTTE YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE, DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ