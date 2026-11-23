Bodrum FK sahasında Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, sahasında Vanspor FK'yı 2-1 yendi. Maçta ev sahibi ekibin gollerini Yusuf Sertkaya (dk. 56) ve Fernando (dk. 81 pen) kaydederken, Vanspor'un tek sayısını Richairo Zivkovic (dk. 85) attı. Mücadelede hakem üçlüsü olarak Birkan Altıntaş, Onur Gülter ve Oğuzhan Yazır görev yaptı.

maçın kilit anları:

Bodrum FK maçın ikinci yarısında öne geçti; 56. dakikada Yusuf Sertkaya ile bulunan gol, takımını üstünlüğe taşıdı. 81. dakikada kazanılan penaltıyı Fernando gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. Vanspor, 85. dakikada Richairo Zivkovic ile farkı 1'e indirse de maçın geri kalanında eşitliği sağlayamadı. Karşılaşmada sarı kart görenler arasında Berşan Yavuzay (Bodrum FK) ile Tenton Yenne ve Kadir Seven (Vanspor FK) yer aldı.

kadrolar ve teknik detaylar:

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ali Şahin Yılmaz (Berkay Aslan dk. 45), Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Mustafa Erdilman dk. 82), Yusuf Sertkaya, Tomas Moreira (Kenan Fakılı dk. 90), Berşan Yavuzay, Fernando (Furkan Apaydın dk. 82), Ruben Providence, Ege Bilsel (İsmail Tarım dk. 90). Yedekler: Bahri Can Tosun, Enes Koç, Ege Arslan, Florian Loshaj, Devrim Şahin. Teknik direktör: Burhan Eşer.

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven, Batuhan İşçiler, Mehmet Manış Celal Hanalp (Alvaro De Oliveira dk. 61), Mehmet Özcan (Molik Khan dk. 87), Hikmet Çiftçi, (Alhaft dk. 67) Ozan Can Kökcü, Tenton Yenne (Özkan Yiğiter dk. 87), İlkan Sever (Richairo Juliano Zivkovic dk. 72). Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Medeni Bingöl, Faruk Can Genç, Güvenç Usta, Emre Aytun. Teknik direktör: Mustafa Gürsel.

TRENDYOL 1. LİG'İN 15. HAFTASINDA BODRUM FK, SAHASINDA VANSPOR FK’YI 2-1 MAĞLUP ETTİ.