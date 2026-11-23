çat merkezli depremde büyüklük ve derinlik

AFAD verilerine göre, Erzurum'un Çat ilçesi merkezli deprem saat 20:22'de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,9, derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.

ilk değerlendirme sonuçları:

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre, kent merkezi başta olmak üzere depremin etkili olduğu bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ERZURUM'UN ÇAT İLÇESİNDE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GELDİ, BÖLGEDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI.