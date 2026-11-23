maç değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın durumu ve maçın kırılma anları üzerine değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Mustafa Gürsel, maçın genelinde istedikleri oyunu tam olarak ortaya koyamadıklarını ifade etti.

Gürsel, milli maç arasından sonra oynanan ilk karşılaşma olduğunu belirterek oyuncuların geldiği günden beri ilerleme kaydettiklerini, hem oyun hem de mücadele anlamında gelişme olduğunu vurguladı. İkinci yarıda 10-15 dakikalık bir bölümde oyun kontrolünü rakibe verdiklerini ve bu tür anlarda yapılacak küçük hataların cezalandırılabildiğini söyledi.

kırılma anları ve pozisyon değerlendirmesi:

Maçta yaşanan penaltı sonrası skorun 2-0 olduğu bölümden sonra takımın maçı bırakmadığını dile getiren Gürsel, oyuncuların mücadele ederek 2-1'i bulduklarını ve son dakikalarda beraberlik için fırsatlar yakaladıklarını belirtti. Teknik direktör, "İstediklerimizi tam anlamıyla yapamadık ama maçı alacak, puanları alacak pozisyonlar geldi mi? Geldi, değerlendiremedik." sözleriyle net bir tespitte bulundu.

Gürsel ayrıca ön tarafta bazı beklentilerin karşılanmadığını, bu alanlarda daha istikrarlı performans gerektiğini söyledi. Deplasmanda kaybedilen maçın üzüntüsünü yaşadıklarını ancak takımın genel çizgisinin yukarıya doğru olduğunu, her hafta daha iyiye gittiklerini kaydetti.

gelecek hedefleri ve takımın morali:

Teknik adam, cumartesi günü tekrar lig maçı oynayacaklarını ve bu maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını aktardı. Hedeflerinin en kısa sürede puanlar toplayarak üst sıralara yükselmek olduğunu belirten Gürsel, oyuncularına güvendiğini ve bugün gösterdikleri istek, arzu ile mücadeleden dolayı teşekkür etti. Basın toplantısındaki vurgular, takımın hem psikolojik hem de oyun anlamında toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.

MUSTAFA GÜRSEL; İSTEDİKLERİMİZİ TAM ANLAMIYLA YAPAMADIK