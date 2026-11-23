maçın ardından:

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 15. haftasında sahasında Vanspor FK ile oynadığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyetin takım için önemine dikkat çekti.

Yılmaz, "Öncelikle galibiyet için çok mutluyuz. Taraftarımızı sevindirdik, evimizde galibiyetler bizim için çok önemli" diyerek sözlerine başladı ve rakibi tebrik etti. Yılmaz, Vanspor'un son dönemdeki performansına da vurgu yaparak, "Zaten son 5 haftada aldıkları 4 galibiyetle bu periyodun en başarılı takımlarından bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

oyun ve taktik müdahaleler:

Teknik sorumlu, maçın ilk yarısında her iki takımın da üretkenlik konusunda sınırlı kaldığını belirtti. İlk yarının sonlarında yaşanan şanssız bir sakatlık nedeniyle mecburi bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Devre arasında diziliş ve oyun formatında yapılan değişikliğin ikinci yarı için belirleyici olduğunu vurguladı.

Yılmaz, ikinci yarıya iyi başladıklarını ve "Bodrumspor gibi oynadık" sözleriyle takımın oyun anlayışındaki dönüşü özetledi. Art arda buldukları gollerle maçı koparabilecek fırsatları yakaladıklarını, ancak son saniyelerde yedikleri golle müsabakanın 2-1 skorla sonuçlandığını aktardı. Maçın son bölümünün taraftarlar için heyecanlı geçtiğini de ekledi.

hedefler ve gelecek program:

Sefer Yılmaz, önlerindeki fikstüre değinerek takımın iki zorlu deplasmana çıkacağını belirtti: Sivasspor ve Kayserispor. Bu iki maçın arasında bir de kupa maçı olduğunu hatırlatan Yılmaz, takımın bu periyoda en iyi şekilde hazırlanacağını söyledi.

Yılmaz, hedeflerini net bir ifadeyle aktardı: "En iyi şekilde o maçlara hazırlanıp hedefimiz olan yine play-off’un içinde sağlam bir yer edinerek ilk yarıyı yukarılarda bitirmek istiyoruz." Saha ve seyirci avantajını kullanarak bu çıkışı sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Basın toplantısı, Yılmaz'ın hem rakibe saygı hem de takımının hedeflerine dair kararlılığını vurgulamasıyla sona erdi; Bodrum FK, elde edilen galibiyetin üzerine koymayı hedefliyor.

SEFER YILMAZ; İLK YARIYI YUKARILARDA BİTİRMEK İSTİYORUZ