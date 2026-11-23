maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Çorum FK'yı 4-2 mağlup ederek önemli bir geri dönüşe imza attı. Ev sahibi ekip karşılaşmaya beklenen ritmiyle başlayamadı ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarının başlarında da rakibin golüne engel olamayan turuncu-lacivertliler, 68. dakikada yedikleri golle skorda 2-0 geriye düştü.

maçın dönüm anları:

Skor avantajını elinde tutan Çorum FK karşısında Başakşehir 69. dakikada değişikliğe gitti; Davie Selke'nin yerine oyuna giren Bertuğ Yıldırım kadroya dahil oldu. Mücadelede dengeyi bozmak için baskısını artıran ev sahibi ekipte, 77. dakikada Eldor Shomurodov fileleri havalandırarak farkı bire indirdi.

Sayıdan sonra oyun kontrolünü ele geçiren Başakşehir, Bertuğ Yıldırım'ın hareketleriyle rakip savunmayı zorladı. Genç oyuncu 82. dakikada skoru eşitledi, 86. dakikada takımı öne geçiren golü attı ve uzatma dakikalarında 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-2 yaptı.

bertuğ yıldırım'ın etkisi:

Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın son bölümünde 9 dakika içinde kaydettiği üç golle takımının galibiyetine direkt katkı verdi. Bu goller aynı zamanda onun kariyerindeki ilk hat-trick olma özelliğini taşıdı ve maçı Başakşehir lehine çeviren en kritik unsur olarak öne çıktı.

Sahada kısa sürede yaşanan bu ivme değişimi, takımın hücumda hızlı oynama ve rakip savunmanın dengesini bozma becerisini gösterdi. Sonuç olarak Başakşehir, 2-0 geriden gelerek sahasında önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi.

BAŞAKŞEHİR, ÇORUM FK KARŞISINDA 2-0 GERİYE DÜŞTÜĞÜ MÜCADELEYİ 4-2 KAZANARAK ÖNEMLİ BİR GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI.