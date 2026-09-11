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Başakşehir'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda patlayan su borusu trafikte su baskınına yol açtı

Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda patlayan su borusu, tonlarca suyu yola ve çevreye boşalttı; cadde göle döndü, araçların geri dönmesine neden oldu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başakşehir'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda patlayan su borusu trafikte su baskınına yol açtı

Başakşehir'de su borusu patlaması caddeyi su altında bıraktı

Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen su borusu patlaması sonucu tonlarca su yola ve çevreye aktı. Patlamanın etkisiyle bulvarın bazı kesimlerinde sular birikerek caddeyi göle çevirdi.

Olayın boyutu:

Patlamanın yaşandığı noktada suyun hızlı şekilde taşması nedeniyle yolda geniş alanlar suyla kaplandı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı üzerinde oluşan su birikintileri, yürüme ve araç trafiğini doğrudan etkiledi.

Trafik ve günlük yaşam etkisi:

Caddede su engeliyle karşılaşan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı ve bazı araçların güzergâh değiştirdiği gözlendi. Olayın ulaşım üzerindeki etkileri, bölgedeki ulaşımı aksattı ve kısa süreli kargaşaya yol açtı.

Meydana gelen patlama ve sonrasında oluşan su baskınına ilişkin resmi bir açıklama veya müdahale bilgisi henüz paylaşılmadı; olayın nedenine dair değerlendirmeler bekleniyor.

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Başakşehir'de su borusu patladı, caddeler gölde döndü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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