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Ormanlık alanda karşılaşılan sarı benekli semenderin görüntüleri dikkat çekti

Kahramanmaraş Ekinözü Aşağı İçmeler'de fotoğraflanan, halk arasında Türk veya Anadolu semenderi olarak bilinen sarı benekli semender, nesli tehlikede.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Ormanlık alanda karşılaşılan sarı benekli semenderin görüntüleri dikkat çekti

Kahramanmaraş'ta nadir bir semender görüldü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Aşağı İçmeler mevkisinde ormanlık alanda, nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü.

gözlemlenen özellikler:

Halk arasında Türk semenderi veya Anadolu semenderi olarak da bilinen hayvan, siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle dikkat çekti. Bu belirgin desen, canlıyı kolayca ayırt edilebilecek hale getiriyor.

vatandaşın kaydı:

Semenderi gören bir vatandaş, karşılaştığı anları fotoğrafladı. Ortaya çıkan fotoğraflar, türün bölgedeki varlığını belgeleyen yerel bir kayıt olarak değerlendirildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN EKİNÖZÜ İLÇESİ AŞAĞI İÇMELER MEVKİSİNDE, NADİR GÖRÜLEN SARI BENEKLİ SEMENDER...

KAHRAMANMARAŞ’IN EKİNÖZÜ İLÇESİ AŞAĞI İÇMELER MEVKİSİNDE, NADİR GÖRÜLEN SARI BENEKLİ SEMENDER GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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