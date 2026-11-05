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Bereket denizleri: palamut Marmara ve Karadeniz kıyılarını dolduruyor

Balıkçı Kenan Balcı, Marmara ve Karadeniz'de palamut bolluğunun geri geldiğini, büyük ve yağlı balıkların tezgâhlarda yer aldığını söyledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:28

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bereket denizleri: palamut Marmara ve Karadeniz kıyılarını dolduruyor

palamutun yeniden artışı:

Yarım asırlık balıkçı ve Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu Kenan Balcı, Marmara ve Karadeniz kıyılarında palamut hareketliliğinin yeniden belirginleştiğini açıkladı. Av sezonunun açılmasıyla başlayan yoğun dönem, yaklaşık iki aydan uzun süren dalgalı bir sürecin ardından kısa bir aranın bitmesiyle tekrar hız kazandı.

Balcı, palamutun ilk etapta tezgâhlardan çekilmesinde hamsi ve sardalyenin bolluğunun etkili olduğunu, ancak şimdi palamutun yeniden bol miktarda avlandığını belirtti. Bu gelişme, hem balıkçıların çalışmalarına hem de tüketicilerin sofralarına doğrudan yansıyor.

boyut, yağlanma ve ekonomik değer:

Balcı, bu sezon palamutların büyüklüğüne ve yağ oranına dikkat çekti: "Bu yıl balığa doyacağız. 25-30 yılda bir yaşanan bir bolluk var. Halkımız bu fırsatı değerlendirsin, bol bol balık yesin" dedi. Tezgâhlarda bir kilogramın üzerinde palamutların görülmeye başlaması, balığın lezzetinin ve ekonomik cazibesinin arttığını gösteriyor.

Balığın fiyatının vatandaşlar için ulaşılabilir seviyede olduğunu vurgulayan Balcı, "Bir tane palamut bir kilonun üzerinde çıktı. Yağlandı, lezzetlendi ve ağırlaştı. Üç kişilik bir aile bir palamutla rahatlıkla doyabiliyor" ifadelerini kullandı. Bu durum, aile bütçesi açısından palamutun önemini yeniden ön plana çıkarıyor.

tüketim tavsiyeleri ve sezon beklentileri:

Sağlıklı beslenme açısından palamutun taşıdığı değere değinen Balcı, özellikle çocuklar ve yaşlılar için düzenli balık tüketiminin önemini vurguladı. "Palamut omega-3 açısından en zengin balıklardan bir tanesi. Özellikle çocuklara tavsiye ediyorum, bol bol balık yesinler. Yaşlılara tavsiye ediyorum, onlar da bol bol balık yesinler," şeklinde konuştu ve vatandaşlara haftada üç-dört gün balık tüketme çağrısında bulundu.

Sezonun geri kalanında palamut bolluğunun süreceği beklentisi, hem balıkçılar hem de tüketiciler için olumlu bir tablo çiziyor. Balcı, halkı balıklarını uygun koşullarda muhafaza etmeye ve bu fırsatı değerlendirmeye davet ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bolluk 25-30 senede bir geliyor. Hazır gelmişken bol bol yemekte fayda var. Dolapları doldurmakta fayda var. Çünkü bu sene balığa doyacağız."

Marmara ve Karadeniz'deki artan palamut hareketliliği, uygun fiyatı, yüksek besin değeri ve nispeten büyük boyutlarıyla balık severlere sezon boyunca daha fazla seçenek sunacağa benziyor.

MARMARA VE KARADENİZ YENİDEN PALAMUTLA DOLUYOR

MARMARA VE KARADENİZ YENİDEN PALAMUTLA DOLUYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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