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Burdur'da takla atan araçta sıkışan üç kişi kurtarıldı

Burdur'da sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu takla atan otomobilde sıkışan üç kişi, itfaiye tarafından çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da takla atan araçta sıkışan üç kişi kurtarıldı

Burdur - Antalya kara yolunda kaza:

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Antalya kara yolu Susamlık Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 35 CTY 453 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü ile iki yolcu araç içinde sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralıların kurtarılması ve tedavi:

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan üç kişiyi özel ekipmanla çıkararak kurtardı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILIRKEN SAĞLIK EKİPLERİNİ OLAY...

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILIRKEN SAĞLIK EKİPLERİNİ OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA BURDUR DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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