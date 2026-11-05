Gaziantep'te pos tefeciliğine yönelik operasyonda 21 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda pos tefeciliği şebekesine darbe

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından pos tefeciliğine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarla uygulandı.

operasyonun detayları:

Adreslerde yapılan aramalarda 44 adet kredi kartı, 12 adet cep telefonu, 9 adet POS cihazı, 3 adet laptop ve nakit olarak 1 milyon 82 bin 715 TL ile 660 Euro ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

yasal işlem ve iş yeri denetimi:

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma kapsamında iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhası bulunmayan 16 iş yerine de işlem yapıldı. Yetkililer, bu tür operasyonların finansal suçların çözümlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması açısından önemine dikkat çekti.

Pos tefeciliği olarak adlandırılan faaliyetler, işletmeler ve bireyler üzerinde ekonomik baskı oluşturuyor; kolluk kuvvetlerinin bu tür suçlara yönelik eş zamanlı müdahaleleri, zincirin halkalarını kırmayı ve suç gelirlerini bloke etmeyi amaçlıyor. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

GAZİANTEP'TE POS TEFECİLİĞİNE YÖNELİK OPERASYONDA 21 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI