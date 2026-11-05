Torbalı'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda dört kişi tutuklandı

Torbalı'da jandarmanın uyuşturucu operasyonları

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla sürdürdükleri çalışmalarda iki ayrı operasyon düzenledi.

İlk operasyon:

Ekipler, 31 Ekim günü Ayrancılar Mahallesi'ndeki iki farklı adrese adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bin 158 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi ve olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

İkinci operasyon:

2 Kasım tarihinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde düzenlenen diğer operasyonda ise adreslerde arama yapıldı. Bu operasyonda bin 58 gram metamfetamin, 50 adet uyuşturucu nitelikli hap, 10 bin 810 Türk lirası nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, M.B., B.G. ve S.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Tutuklamalar ve adli süreç:

Her iki olayda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla her iki operasyona ilişkin toplam 4 şüpheli tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER