Dolar 50,0426 +0,03%
Euro 56,3397 +0,16%
Bist 11.452,98 -0,22%
Altın Gram 6.657,97 +1,60%
EUR/USD 1,1238 +0,03%
Brent Petrol 95,68 +1,12%
--°

Torbalı'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda dört kişi tutuklandı

İzmir Torbalı'da jandarma iki ayrı operasyonda toplam 4 şüpheliyi tutukladı; adreslerde binlerce uyuşturucu hap, metamfetamin ve para bulundu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Torbalı'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda dört kişi tutuklandı

Torbalı'da jandarmanın uyuşturucu operasyonları

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla sürdürdükleri çalışmalarda iki ayrı operasyon düzenledi.

İlk operasyon:

Ekipler, 31 Ekim günü Ayrancılar Mahallesi'ndeki iki farklı adrese adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bin 158 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi ve olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

İkinci operasyon:

2 Kasım tarihinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde düzenlenen diğer operasyonda ise adreslerde arama yapıldı. Bu operasyonda bin 58 gram metamfetamin, 50 adet uyuşturucu nitelikli hap, 10 bin 810 Türk lirası nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, M.B., B.G. ve S.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Tutuklamalar ve adli süreç:

Her iki olayda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla her iki operasyona ilişkin toplam 4 şüpheli tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir'de denetim noktalarını ifşa eden WhatsApp grubuna üç gözaltı
images

Konya'da Beyşehir ve Hüyük yollarında iki ayrı kaza: üç yaralı
images

Bungalov evde çiftin silahlı ölümü üzerine soruşturma
images

Denizli'de geceyi aydınlatan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sanayi hamlesiyle Türkiye’nin üretim haritası stratejik hatlarda yeniden şekilleniyor

Düğün hazırlığındaki genç kadın kazada hayatını kaybetti; köyünde son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta gece yağışının ardından istinat duvarı koptu, yamaç kaydı

Hastaneye giden yolun çukurları Diyarbakır'da sağlık hizmetine erişimi zora sokuyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam