Bilecik’te denetimlere sıkı takip: kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyatlara 87 bin 406 lira ceza

Valilik koordinasyonunda yürütülen denetimler

Valilik koordinesinde İl Ticaret Müdürlüğü denetim ekiplerince ekim ayı boyunca kent merkezi ve ilçelerde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışına yönelik incelemeler yapıldı. Denetimler esnasında tespit edilen eksiklikler üzerine idari işlemler başlatıldı ve ilgili firmalara yaptırımlar uygulandı.

Denetim kapsamı ve tespitler:

Yapılan denetimlerde toplam 91 firmada 3.490 ürün kontrol edilirken, haksız fiyat artışı iddiaları kapsamında 46 firmada 106 ürün incelendi. Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 87.406 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 20 firma Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildi.

Vatandaşlara başvuru yolları:

Yetkililer denetimlerin kent merkezi ve ilçelerde devam ettiğini belirtti. Vatandaşların fahiş fiyat veya yanıltıcı etiketle karşılaşmaları halinde ALO 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi (HFA) veya CİMER üzerinden şikâyet bildiriminde bulunabilecekleri aktarıldı.

KENT MERKEZİ VE İLÇELERDEKİ MARKETLERDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ