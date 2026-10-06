Başakşehir'de saldırıda yaşamını yitiren kızın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Başakşehir'de hayatını kaybeden E.S.B.'nin cenazesi alındı

İstanbul Başakşehir'de Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen saldırı sonucu ağır yaralanan E.S.B.'nin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Olay ve yaralanma süreci:

Saldırıda yaralanan 8 öğrenciden biri olan E.S.B., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede müdahale gören çocuğun yaşamını yitirmesi üzerine cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Adli Tıp'taki işlemler ve nakil:

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, ailesi ve yakınlarına teslim edildi. E.S.B.'nin naaşının memleketi Bartın'a götürüleceği öğrenildi.

Başakşehir’deki saldırıda hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı