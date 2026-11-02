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Doktorun hızlı müdahalesi Gaziantep'te boğazına şeker kaçan bebeği kurtardı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde muayene beklerken boğazına şeker kaçan 20 aylık Civan Aras, Dr. Müslüm Polat'ın heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Doktorun hızlı müdahalesi Gaziantep'te boğazına şeker kaçan bebeği kurtardı

olay nasıl gelişti:

Olay, Gaziantep Şehir Hastanesi koridorlarında yaşandı. Ailesiyle muayene sırası bekleyen 20 aylık Civan Aras'ın boğazına yediği şeker kaçtı ve çocuk nefes almakta zorlandı. Aile kısa sürede büyük panik yaşadı.

Durumu fark eden sağlık ekibi içinden, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat anında müdahale etti. Dr. Polat'ın uyguladığı heimlich manevrası ile boğazı tıkayan şeker çıkarıldı ve çocuk rahat nefes aldı.

görüntüler ve müdahalenin önemi:

O anlar hastane koridorundaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda, doktorun hızlı ve kararlı müdahalesi sayesinde küçük çocuğun yaşam fonksiyonlarının normale döndüğü görüldü. Hızlı davranışın, boğulma vakalarında kritik fark yaratabileceği bir kez daha ortaya çıktı.

Hastane yetkilileri ve sağlık profesyonelleri, özellikle küçük yaş gruplarında boğulma riskine karşı ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Küçük nesnelerin ve gevşek gıdaların çocuklardan uzak tutulması, olası kazaların önlenmesinde temel önlem olarak öneriliyor.

Sonuç olarak, Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki anlık müdahale sayesinde Civan Aras güvenli bir şekilde kurtarıldı; olayın kayıtları ve yaşanan müdahale, acil durumda eğitimli sağlık personelinin önemini yeniden gösterdi.

GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ&#039;NDE MUAYENE SIRASI BEKLERKEN BOĞAZINA ŞEKER KAÇAN VE NEFESSİZ KALAN...

GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ'NDE MUAYENE SIRASI BEKLERKEN BOĞAZINA ŞEKER KAÇAN VE NEFESSİZ KALAN ÇOCUK, DOKTORUN ANINDA YAPTIĞI HEİMLİCH MANEVRASI İLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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