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Kırklareli'nde alevler çiftliği vurdu: 210 buzağı telef oldu, soruşturma sürüyor

Kırklareli'nin Değirmencik köyünde hayvan çiftliğinde çıkan yangında, itfaiyenin müdahalesine rağmen 210 buzağı telef oldu; çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırklareli'nde alevler çiftliği vurdu: 210 buzağı telef oldu, soruşturma sürüyor

Kırklareli'nin Değirmencik köyünde çiftlikte yangın

Kırklareli'nin Değirmencik köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çiftlikte etkili oldu.

yangına müdahale:

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma yürüttü ve yangın söndürüldü.

zararın boyutu ve soruşturma:

Yangının ardından çiftlikte yapılan incelemede 210 buzağı'nın telef olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KIRKLARELİ&#039;NİN DEĞİRMENCİK KÖYÜNDE BİR HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE ÇIKAN YANGINDA 210 BUZAĞI TELEF...

KIRKLARELİ'NİN DEĞİRMENCİK KÖYÜNDE BİR HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE ÇIKAN YANGINDA 210 BUZAĞI TELEF OLDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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